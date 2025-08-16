Grande attenzione per l'informazione Mediaset, rimasta accesa per seguire il vertice Trump-Putin

Grande attenzione per l’informazione Mediaset che ieri sera, venerdì 15 agosto, ha scelto di restare accesa per seguire in diretta gli sviluppi del vertice tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska.

Su Retequattro, lo speciale “L’incontro Trump-Putin”, a cura di Videonews e condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi, ha mostrato e raccontato l’incontro tra i due leader dall’arrivo alla conferenza stampa finale, raggiungendo l’8.26% di share (674.000 spettatori) con picchi di 1.080.000 spettatori e del 10.3% di share.

A seguire, su Canale5, l’edizione del TG5 della notte ha segnato il 10.3% di share (11.45% sul target commerciale).