Ue, Casasco: “Bene Draghi. Rilancia proposta Tajani su QE”

“Accogliamo positivamente le parole di Mario Draghi, che rilancia la proposta di Antonio Tajani e di Forza Italia di un Quantitative Easing mirato a settori strategici come produzione industriale, salute e difesa, intesa anche come infrastrutture, spazio e cybersicurezza. Antonio Tajani, che per primo è stato fautore della proposta di un QE, quale soluzione per fronteggiare la situazione geopolitica ed economica attuale, sta lavorando da tempo in Europa per spingere in questa direzione, ovvero un progetto economico di grande respiro e visione, che potrà incidere direttamente sull’economia europea e indirettamente sui cambi, favorendo la competitività”. Lo dichiara in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e Responsabile del Dipartimento Economia del partito azzurro.