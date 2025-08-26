Fascina celebra su social giornata del cane: amarli avvicina a Dio

Una serie di foto sue e di Silvio Berlusconi in compagnia dei loro 'amici a quattro zampe'. Così, con un post su Instagram, Marta Fascina celebra la Giornata mondiale del cane e, ovviamente, anche il fondatore di Forza Italia di cui è stata l'ultima compagna. Fascina chiede in maniera retorica perché amare gli animali. "Perché - risponde - ti danno tutto, senza chiedere niente. Perché contro il potere dell'uomo, sono indifesi. Perché sono eterni bambini. Perché non sanno cosa è l'odio, cos'è la guerra. Perché non conoscono il denaro e si consolano con un posto dove ripararsi dal freddo. Perché si fanno capire senza profferire parola. Perché il loro sguardo è puro come la loro anima. Perché non conoscono l'invidia né il rancore. Perché in loro il perdono è naturale. Perché sanno amare con lealtà e fedeltà. Perché non comprano l'amore, semplicemente lo danno e lo aspettano. Perché sono i nostri compagni, eterni amici, che niente potrà separare da noi. Per questo e altre mille cose meritano il nostro amore. Se imparassimo ad amarli come meritano, saremmo molto vicini a Dio".