PREMIO KINEO DIAMANTI AL CINEMA : ECCO I VINCITORI

Venezia Lido. Dopo i fasti della scorsa edizione, il Premio Kineo torna alla ribalta con un aspetto più vivace ed innovativo e punta i riflettori sui più bei nomi del cinema. Ideato e diretto dalla Presidente Rosetta Sannelli, è un appuntamento irrinunciabile durante la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Dopo l'apertura dell'evento, gli applausi sono stati scroscianti., del resto per chi è del “mestiere”, sa quanto lavoro di ricerca c'è per organizzare un incontro che appassiona i protagonisti del cinema e il pubblico. E qui ce ne sono tanti, b soloravi e famosi, ma anche capaci di sciogliere il mito nell'ironia, come sanno fare solo i veri divi. Tra i premiati: Karla Sofia Gascon Migliore Attrice Internazionale per il film “Emilia Perez”; Migliore Attore di Serie Internazionale Aras Aydin, protagonista in “Tradimento”; Migliore Attrice serie italiana Monica Guerritore per “Inganno”, di Pappi Corsicato; Migliore Attore protagonista Massimiliano Gallo, per“Questi fantasmi”, di Edoardo De Filippo; Revelation Award Tatiana Luter; Migliore Attrice in un film internazionale Cristiana Capotondi per “No place Like Rome” Miglior Film Internazionale “Conclave” di Edward Berger, della Eagle Pictures.