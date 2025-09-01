Power hits estate RTL 102.5: GIORGIA, MARCO MENGONI, MODÀ, PATTY PRAVO e PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Ritorna il Power Hits Estate di RTL 102.5, l'evento musicale più atteso dell'estate italiana. Stasera, all'Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d'Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l'airplay radiofonico, decretando il Power Hit dell'estate 2025. La nona edizione del Power Hits Estate all'Arena di Verona ha registrato il tutto esaurito già pochi giorni dopo l'apertura delle vendite. Un successo straordinario che conferma l'incredibile richiamo dell'evento e il suo status come uno dei principali appuntamenti musicali d'Italia.

Il Power Hits Estate di RTL 102.5 sarà una celebrazione della musica e di tutti gli artisti che, con i loro brani, hanno dominato le classifiche musicali durante l'estate: una colonna sonora travolgente che ha accompagnato il pubblico nelle calde giornate e nelle notti estive. Il cast: ALFA, ANNA, ANNALISA, BLANCO, BOOMDABASH,

BRESH, CARL BRAVE, CLARA, COEZ, DARDUST, ELODIE, FABIO ROVAZZI, FABRI FIBRA, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, FUCKYOURCLIQUE, GABRY PONTE, GAIA, GIGI D’ALESSIO, IRAMA, LEVANTE, LOREDANA BERTÈ, LUCIO CORSI, MARI FROES, NOEMI, ORIETTA BERTI, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, SAL DA VINCI, SALMO, SARAH TOSCANO, SAYF, SERENA BRANCALE, TANANAI, THE KOLORS, TREDICI PIETRO. E a sorpresa, si uniscono al cast: GIORGIA, MARCO MENGONI, MODÀ, PATTY PRAVO e PINGUINI TATTICI NUCLEARI.

LA SPECIALE CLASSIFICA DI RTL 102.5 E EARONE

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra RTL 102.5 ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione delle classifiche di RTL 102.5.

Lunedì 23 giugno 2025 sono state lanciate due classifiche: quella settimanale, che decreta il brano primo classificato di ogni settimana, e quella generale, che decreta il Power Hit dell'estate 2025.

Le classifiche si basano sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull'airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali,

regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 hanno espresso la loro preferenza per le canzoni in classifica e le votazioni sono state registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play.

I PREMI DEL POWER HITS ESTATE DI RTL 102.5

Dal suo debutto nel 2017 nel panorama della musica estiva italiana, il Power Hits Estate di RTL 102.5 ha ospitato i più celebri artisti italiani e internazionali, decretando anno dopo anno il brano di maggior successo

trasmesso dalle radio italiane. Questa sera, al termine dello spettacolo, verrà proclamato il Power Hit dell’estate 2025, ovvero la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025.