Claypaky illumina l’Arena di Verona insieme a Francesco De Cave per RTL 102.5 e Radio Zeta

Un palco iconico, due eventi unici e il tocco creativo di un grande maestro della luce: il disegno luci di Francesco De Cave, accompagnato dalle soluzioni Claypaky, accende le serate musicali targate RTL 102.5 e Radio Zeta all’Arena di Verona.

Il 1° e 2 settembre, la cornice suggestiva dell’anfiteatro scaligero ospiterà il Power Hits Estate 2025 e il Future Hits Live 2025, due tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’estate italiana, che vedranno esibirsi alcune delle voci più amate e rappresentative del panorama nazionale.

Per dare vita a uno spettacolo emozionante e coinvolgente, Francesco De Cave ha scelto, tra gli altri, le scenografiche barre LED Claypaky Volero Wave: grazie alle loro 8 teste mobili indipendenti, trasformano lo spazio in un’onda luminosa coinvolgente e spettacolare. Grazie ai fasci in movimento e agli effetti visivi tridimensionali, i Volero Wave amplificano l’energia della musica e rendono ogni performance un’esperienza immersiva.

Con questa collaborazione, Claypaky rinnova il suo impegno al fianco dei più grandi professionisti della luce, mettendo la propria tecnologia al servizio della creatività artistica.

Claypaky, fondata nel 1976 a Seriate (BG), è oggi un punto di riferimento mondiale nell’illuminazione professionale per lo spettacolo e l’intrattenimento. I suoi prodotti Made in Italy sono sinonimo di innovazione,

qualità e affidabilità, e sono protagonisti dei più grandi concerti, spettacoli ed eventi internazionali.