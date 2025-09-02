SUL LIDO ARRIVA KIM NOVAK PER RITIRARE IL LEONE D'ORO

E' stata una grande emozione ascoltare e vedere Kim Novak . Parafrasando il titolo di un suo film, “La donna che visse due volte”, girato nel '78 e interpretato in coppia con James Stuart , oggi al Lido ha dimostrato che vivere “due volte”,per chi ha talento è possibile. Ancora una volta il Leone d'Oro alla Carriera “ruggisce” in stile holliwoodiano, ma nel caso di Kim ci ha fatto piacere, era giusto che ciò accadesse. Ancora bella e affascinante nel suo abito lungo verde smeraldo, i capelli biondo platino e un'eleganza innata,quando è salita sul palco della Sala Grande accompagnata da un lunghissmo applauso, si è commossa, ma qualche lacrima è sfuggita anche a noi. Kim è rimasta così, misteriosa come nei suoi film, e coraggiosa, perchè una vera donna deve avere la forza di mettersi dalla parte dei giusti: “Bisogna fare di tutto per salvare la nostra democrazia, ha dichiarato- ”io vi amo, e voi mi amate, e dopo aver baciato il Leone d'Oro ha aggiunto: “voglio ispirare alle persone la libertà, e i diritti, dobbiamo aprire gli occhi e cercare di capire cosa sta accadendo. Troppi uomini, troppi soldati hanno perso la vita: la verità conta, e va detta”.Subito dopo è stato proiettato il film-documentario Fuori Concorso: “Novak's Vertigo”, di Alexandre Philippe , dedicato all'attrice. Kim Novak è nata a Chicago il 13 gennaio del 1933, fate voi i conti, a me è sembrata una cinquantenne anche sexy. Tra i registi che hanno capito il suo valore, Billy Wilder e Otto Preminger. Ma il ruolo che l'ha consacrata al grande schermo come Diva in tutto il mondo, è stato a soli 24 anni. Era il '58 e accanto a James Stewart interpretava due donne: Madeleine Elster e Judy Berton. Un film misterioso che tenne il pubblico con il fiato sospeso. Negli ultimi 40 anni, nonostante una carriera folgorante, Kim ha voluto allontanarsi dai riflettori, si è trasferita in Oregon, ha sposato un veterinario e vive tra cavalli e gatti. Ma è felice. Giulermo Del Toro (al Lido per Frankestein) , che l'ha portata sul palco, insieme al Direttore Barbera, ha avuto parole meravigliose per lei: “La sua straordinaria filmografia , non è mai stata dimenticata, ha sottolineato. Mentre nella vita reale è fragile, semplice e gentile. Una persona come poche”.