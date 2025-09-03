Ternana, il sindaco Bandecchi replica al Pd: "Cominciamo con un bel vaff..."

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, è al centro di nuove polemiche nonostante si trovi in vacanza. Il primo cittadino, noto per il suo passato come proprietario della Ternana, squadra di calcio della città, ha utilizzato i social per rispondere con toni accesi alle accuse mosse dal Partito Democratico (Pd) riguardo a un presunto conflitto di interesse legato alla sua ex gestione del club. Le critiche del Pd umbro hanno riacceso il dibattito, spingendo Bandecchi a difendersi pubblicamente con un video girato dalla sua barca, dove ha mostrato la sua cabina e ha risposto con veemenza.Nel video, Bandecchi ha dichiarato: "Io sono arrivato qua sulla mia barchetta e questa è la mia camera. Ve la voglio far vedere con attenzione, la voglio far vedere a tutti quelli del Pd, specialmente il Pd umbro, che oggi all'improvviso ritira fuori con tutte le cacchio di problematiche che, comunque, loro di fatto hanno e con tutti i torti che hanno anche in Regione, con tutte le cagate e le cazzate che fanno, ritira fuori il fatto che io avrei un conflitto di interesse con la Ternana".

Ha poi sottolineato che la Ternana non è più di sua proprietà, accusando il Pd di aver dimenticato che è stato costretto a vendere la squadra. Con toni duri, ha aggiunto: "Ma si sono scordati il fatto che la Ternana me l'hanno fatta vendere, si sono scordati, quindi, che la Ternana non è più mia. Ora, sinceramente, gli rispondo così al Pd: mentre mando tutto il Pd d'Italia a fare in culo in maniera molto chiara, e il Pd di Terni in modo particolare. Fate una cosa, la prossima volta alla Ternana quando le servono 50 euro dategliele voi. Dai su, cominciamo con un bel vaffanculo. Arrivederci a tutti", concludendo il messaggio inquadrando se stesso nello specchio della cabina.