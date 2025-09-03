Apogeo Space sigla un accordo con Telespazio Brasil per l’ingresso nel mercato latinoamericano

Apogeo Space, pioniera italiana nello sviluppo di costellazioni di pico-satelliti per l’Internet of Things (IoT), annuncia la firma di un accordo con Telespazio Brasil, con l’obiettivo di espandere la propria presenza in Brasile e America Latina. L’accordo si inserisce nel percorso di internazionalizzazione dell’azienda e grazie a questa collaborazione, Apogeo Space potrà avvalersi della consolidata esperienza di Telespazio – attiva in Brasile dal 1997 – per l’implementazione delle strategie di test e accesso al mercato locale, con particolare attenzione alle esigenze dei settori pubblici e industriali in aree a bassa copertura. “Questo accordo rappresenta per noi un’importante porta d’accesso solida e qualificata verso il Sud America,” dichiara Guido Parissenti, CEO e co-fondatore di Apogeo Space che aggiunge “I servizi IoT satellitari possono offrire soluzioni concrete nei contesti remoti, supportando settori come l’ambiente, l’agricoltura, l’energia e le infrastrutture.”

Telespazio Brasile, società controllata da Telespazio – una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) - è uno dei principali operatori di telecomunicazioni satellitari nel Paese che fornisce servizi avanzati per clienti aziendali e governativi. Offre soluzioni per la connettività, l’osservazione della Terra, l’ingegneria di sistemi e l’implementazione di infrastrutture terrestri, con applicazioni che spaziano dalla difesa all’energia, dall’agritech al monitoraggio ambientale. L’accordo si fonda su una visione comune: offrire soluzioni di connettività satellitare alternative, efficienti e scalabili, per accompagnare la digitalizzazione dei territori meno serviti. In questo contesto, i servizi di Apogeo Space si inseriscono perfettamente nella strategia di Telespazio di ampliare il proprio portafoglio per la telemetria IoT, puntando a settori chiave come servizi pubblici, oil & gas, agricoltura e sicurezza.