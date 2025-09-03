FRANCOISE OZON IN CONCORSO ALLA MOSTRA CON “LO STRANIERO”

Albert Camus pubblica nel '42 il racconto “Lo straniero”, uno dei testi più studiati del secolo scorso. Una storia semplice, ma rigorosa, da cui aveva tratto un film Luchino Visconti nel 1967. Ora ci ha riprovato Francoise Ozon, il registi francese pluripremiato per il suo grande talento. E' giunto alla 82. Mostra per presentare il suo film in Concorso“L'estrange.”, molto apprezzato dalla stampa. Del resto i suoi film sono sempre stati ad alto livello. “ Ho scelto di girarlo in bianco e nero, spiega Ozon-”anche per una questione economica” La storia è ambientata ad Algeri nel 1938, dove Meursault è un modesto impiegato che vive lavora in quella che nel '38 era una colonia francese. Un tipo abitudinario, un po' apatico che ogni giorno passa le sue giornate sempre uguali e senza emozioni. Appare indifferente anche alla morte della madre, e al rapporto con Marie, una ragazza che credeva di essere amata. E perfino all'omicidio compiuto quasi per caso: Ozon osserva il suo personaggio e ne fa un protagonista eccellente: “E' stata una grande sfida, ammette il regista-”fare un film su uno dei capolavori più letti. Nel 1967 anche Luchino Visconti aveva girato un film adattandolo al romanzo, ma non era rimasto soddisfatto. Il protagonista era Marcello Mastroianni, mentre lui avrebbe voluto Alain Delon (che scelse per Il Gattopardo) , ma Delon aveva già altri impegni.Io, invece, ho sempre adorato Mastroianni.” Rimpianti? “di non aver potuto girare ad Algeri, risponde Ozon-”ho scelto di usare anche le immagini di archivio”. Nel cast: Benjamin Voisin, Rebecca Moarder, Pierre Lottin, Dennis Lavant, Swam Arland. Il film potrebbe vincere il Leone D'Argento.