IL BELIEVE FILM FESTIVAL PRESENTATO IN MOSTRA E DEDICATO AI GIOVANI ANNUNCIA IL CONCORSO

Verona è sempre stata la città dedicata ai giovani, sarà perchè Giulietta e Romeo hanno vissuto la più grande storia d'amore che in questo nobile luogo i ragazzi possono ancora raggiungere i loro sogni. Il cinema, ad esempio. E tutto grazie ad un uomo che ha sempre aiutato i giovani realizzando un festival dove possono raccontare le loro idee. Francesco Da Re giunto alla ottava edizione del Believe Film Festival lancia il prossimo concorso dedicato ai ragazzi dai 14 ai 21 anni che darà voce ai nuovi talenti con la presentazione dei cortometraggi girati. Chissà se uno di questi ragazzi in futuro diventerà un grande regista. E' successo a tanti,ed è per questo che bisogna avere il coraggio di sognare. Ci saranno altre novità nella nuova edizione. Per la prima volta ogni categoria in concorso avrà una serata sul palco del teatro Ristori, ci saranno anche le matinèe nelle scuole, la modalità di accesso validi come inviti che si potranno richiedere a Believe App Voucher, per le scuole superiori e le Università invece, pronti gli accrediti Experience. Ragazzi, avete già pronte carta e penna? Beh, cominciate a scrivere , questo potrebbe essere un faro per il futuro.