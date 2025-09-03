Generale Dalla Chiesa, Isabella Rauti: "Testimone di coraggio e profondo senso dello Stato"

Oggi, ancora una volta, a 43 anni dalla strage di via Carini a Palermo, in cui morirono il Prefetto, Generale Carlo Alberto #Dalla Chiesa , la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo, in un agguato per mano della mafia, il ricordo si fa dovere, la memoria diventa impegno morale.

Rinnovo il mio omaggio a queste vite spezzate, testimonianze di coraggio, dedizione al servizio e profondo senso delle Stato e delle Istituzioni, fino all'estremo sacrificio . L'esempio di Dalla Chiesa, l'attaccamento alla divisa dell'Arma dei #Carabinieri, i valori fondanti del suo impegno: legalità, giustizia, rigore, sono tutt'ora pilastri e riferimenti per coloro che indossano l’uniforme ed ogni giorno perseguono con determinazione la lotta contro ogni forma di mafia e di criminalità organizzata.

Lo scrive su "X" il Sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti