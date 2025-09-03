Libero logo
mercoledì 3 settembre 2025
FdI, Fiocchi: "Con Cites difesa della specie e risorse naturali"

"L'Ue gioca una parte fondamentale nella Convenzione Cites (Convenzione internazionale sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione), per promuovere il principio dell'uso sostenibile delle risorse naturali. L'evento di oggi all'Eurocamera rappresenta un'occasione di confronto anche con alcuni Paesi africani per riflettere sui mezzi di sussistenza delle comunità locali". Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Pietro Fiocchi, vicepresidente della commissione per l'Ambiente del Parlamento europeo a margine dell'evento 'Commercio e conservazione della fauna selvatica: gli obbiettivi Ue per Cites Cop20'. "La caccia legale deve essere comunque preservata, così come il commercio dei trofei da caccia legale. Da questo strumento pero' si possono trovare tutta una serie di cose per preservare le specie in via di estinzione", ha aggiunto Fiocchi. "Un esempio è la Namibia, dove il 5% del loro Pil e' la caccia dei trofei. Ma usano la maggior parte di quei soldi per pagare i villaggi e le tribù per non uccidere specie protette o per portare scolarizzazione cibo e via altro alle popolazioni locali", ha concluso l'eurodeputato.

