FIEG: Basta con l’anonimato nel WEB

“Il divieto dell’anonimato nella Rete è una proposta che personalmente avanzai già qualche anno fa: gli ultimi accadimenti lo rendono necessario, urgente e non più rinviabile. Faccio appello al legislatore perché si faccia carico in tempi stretti di tale necessità con regole stringenti sulla identificazione di chi pubblica nella Rete”.

Lo ha dichiarato il Presidente della FIEG, Andrea Riffeser Monti riferendosi alla proposta della senatrice Mariastella Gelmini che sulla materia ha presentato un progetto di legge.

“L’anonimato in Rete – ha affermato Riffeser – non costituisce una garanzia di libertà né tantomeno rappresenta una tutela della propria riservatezza. Costituisce, invece, uno strumento per eludere le responsabilità legali e favorire comportamenti che nella vita reale sarebbero condannati e perseguiti perché direttamente riferibili alla persona che li realizza”.