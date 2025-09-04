Flotilla, Meloni vince anche sui social il botta e risposta con Schlein

Libero logo
giovedì 4 settembre 2025
1' di lettura

Elly scrive, Giorgia risponde e i follower commentano. Ecco l'analisi Arcadia del botta e risposta di oggi sulla Flottilla. "I commenti pubblicati dai follower delle pagine Facebook di Elly Schlein e Giorgia Meloni ai rispettivi  post, evidenziano la presenza di due community digitali  che si comportano in modo assai differente. Quella che segue la pagina Facebook della segretaria dem è più eterogenea e con anime discordanti , pronta a manifestare con maggior facilità un dissenso rispetto alla linea. Al contrario, la community social della Meloni appare maggiormente compatta , più propensa a sostenere le scelte della leader piuttosto che a criticarle. La percettibile di commenti positivi al post di Elly Schlein è del 20.79%, mentre quella sulla risposta di Giorgia Meloni è del 41,34%". Insomma anche su questo campo la premier batte la sua avversaria politica. 

taggiorgia melonielly schlein

Elisa Calessi
