BARBARA RONCHI E VALERIA GOLINO NEL FILM “ELISA”

Elisa è un film liberamente ispirato agli studi e alle conversazioni dei criminologi Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali. Barbara Ronchi , nei panni di Elisa è un personaggio inquietante, una giovane donna che ha commesso un violento crimine. Tratto da una storia vera di un’assassina che dopo aver ucciso la sorella, in carcere viene accompagnata da due criminologi per un periodo di consapevolezza. Ma non sarà facile: Elisa non “solo” ha ucciso la sorella, ma ne ha bruciato il cadavere senza motivi apparenti: follia, odio, mancato amore? Il criminologo (Roschdy Zem), vuole che lei partecipi alle sue sedute, vuole capire il mistero di quella donna che a 35 anni , non è più padrona della sua vita. Attraverso questi appuntamenti, Elisa entra nella sua anima, si colpevolizza, ma non cede al rimpianto, fino all’ultimo momento. Si pente di ciò che ha fatto, ma non confessa, se non in qualche momento dii piena lucidità. “Filmare il male in faccia, era questo che ho pensato quando giravo, spiega il brava regista Leonardo Costanzo”- “non pensavo alla vendetta, ma alla colpa, alle responsabilità di chi fa del male. E all’espiazione. Conoscendo i fatti abbiamo discusso molto sulle colpe per un amore fraterno, che forse non era”. Barbara Ronchi in questo ruolo , dimostra tutto il suo talento: fredda e impassibile come richiesto dal personaggio: “La cosa che mii ha colpito, spiega l’attrice-“è che quando abbiamo cominciato a lavorare, non sapevamo dove ci avrebbe portato questa storia. Elisa aveva bisogno di parlare, ha voglia di conoscersi. Il carcere per lei stata una protezione, fuori di li si sente persa: come può vivere una donna che ha tolto la vita alla sorella” La scena è violenta: litiga con lei, le stringe con forza il collo e la uccide. Po la cosparge di alcol e le getta un accendino acceso sul corpo…finalmente è morta! Ma in tribunale lei dice che è morta perché dopo aver tentato di soffocarla è svenuta battendo la testa…comunque è un delitto e i delitti si pagano. Valeria Golino qualsiasi ruolo interpreti è come un raggio di sole in una giornata buia. Sarà perché dal mio punto di vista è brava come attrice e regista, e quando si racconta diventa una persona speciale: “Avevo voglia come attrice di entrare in questo ondo austero, spiega Valeria-“abbiamo fatto tanti mesi di prova e la sensazione è stata positiva.”