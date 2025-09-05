La Ruota della Fortuna, programma rivelazione degli ultimi mesi

Giovedì 4 settembre il game show di Gerry Scotti ha battuto ancora Affari Tuoi: 4 milioni 372mila spettatori con il 24,6% di share, contro i 4 milioni e il 22,6% del programma di Rai 1 (in onda fino alle 21.44).

Un successo che vale doppio per gli investitori pubblicitari: nel target commerciale 15-64 anni La Ruota della Fortuna segna il 25,7% di share, mentre Affari Tuoi si ferma al 18,01%.

E non manca l’entusiasmo dei giovanissimi: alla prima puntata il programma ha raggiunto il 23,4% tra i bambini 4-14 anni e addirittura il 30,2% tra i ragazzi 15-19.

Un trionfo che consacra La Ruota della Fortuna come fenomeno televisivo del momento. A riconoscerlo anche Pier Silvio Berlusconi, che mercoledì sera si è presentato a sorpresa negli studi per ringraziare la squadra:

«Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo – ha dichiarato l’AD di Mediaset – sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato a questo prodotto. Tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi».