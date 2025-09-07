IL PRESIDENTE DI MEDUSA FILM PRESENTA LA NUOVA EDIZIONE DI “ FILMIMPRESA” E ANNUNCIA :CON MEDUSA TORNA ANCHE ZALONE

Il titolo di questo importante appuntamento potrebbe anche essere: “Il valore dell'Impresa”perchè a dirigerlo è un grande personaggio come Giampaolo Letta presidente Medusa Film che ha fatto del cinema italiano un'impresa capace di valorizzare personaggi e idee. E' proprio questa la filosofia di un premio che sa intercettare anno, dopo anno,il prestigio di questo lavoro. Come la vita nelle aziende, che diventa un gemellaggio perfetto anche con la Mostra del cinema di Venezia.”Due i Premi Speciali che interpretano meglio la filosofia di questo appuntamento, annunciano il Presidente di Medusa Film Giampaolo Letta e Mario Sesti, Direttore e critico cinematografico. Presente anche il Direttore della Mostra Barbera: “Mi fa piacere essere qui insieme ad un grande regista ed a un artigiano delle foto del cinema”, ha sollolineato. I premi sono stati consegnati al regista Roberto Andò e al fotografo Scianna:” Mi sento lusingato , ha detto Andò, mentre Scianna, ha ammesso di sentirsi un artigiano che ha fatto il reporter” Due personaggi straordinari, di cui possiamo essere fieri. Intanto, sono state annunciate le date della prossima edizione, dal 4 al 6 marzo a Roma. Incontriamo il Presidente di Medusa Film Giampaolo Letta che risponde alle nostre domande. Sempre gentile, elegante e sicuro di sé, ha l'aplomb giusto per rivestire un ruolo così impegnativo e di grande importanza per il nostro cinema. I film firmati Medusa, sono i più originali e interessanti. Una garanzia. Spesso, quando leggi che il Marchio è Medusa vai al cinema.





Presidente Letta, il cinema italiano ha ripreso ad essere il numero uno a livello internazionale: è soddisfatto?

“ Sì, c'è una bella ripresa, e questo mi rende orgoglioso, per il futuro ci saranno molte novità. Anche nella prossima edizione di FilmImpresa”.

Di che tipo?

“Un premio speciale per la musica. Mi è stato suggerito da Caterina Caselli, farà parte delle colonne sonore dei film. Mi sembra un'ottima idea”.

Film in arrivo: conferma che ci sarà una stagione ricca di sorprese?

“Sì, confermo. Targato Medusa torna Zalone con il suo nuovo film “Buen camino” in uscita a dicembre. Il pubblico lo aspetta da tempo. Tornano anche il Regista Riccardo Milani e Christian De Sica...devo ammettere che da questa stagione ci si aspetta molto. Siamo pronti a regalare al pubblico ciò che voleva”.



