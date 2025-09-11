SU CANALE 5 AL VIA IL NUOVO PROGRAMMA “PRESSING – NEL CUORE DELLO SPORT”

Domenica 14 settembre, in seconda serata, arriva su Canale 5 “Pressing – Nel cuore dello sport”, evoluzione dell’iconico appuntamento di Mediaset che si presenterà con una veste rinnovata: insieme al calcio, saranno commentati anche i grandi momenti degli altri sport.

A guidare il programma saranno Alberto Brandi, volto storico delle domeniche di Mediaset con Guida al Campionato e Controcampo, e Monica Bertini.

“Pressing – Nel cuore dello sport” rientra nel percorso di sviluppo editoriale di Canale 5 e di Mediaset, volto a rafforzare l’offerta di informazione e intrattenimento sportivo con linguaggi e prospettive sempre più vicine al pubblico e sempre con competenza, ritmo e approfondimento.

Accanto ai due conduttori, spazio a un parterre di opinionisti e ospiti d’eccezione: tra le new entry spicca l’olimpionico Clemente Russo, (ha preso parte a quattro Olimpiadi) e grandissimo tifoso del Napoli.

Nel nuovo “Pressing” i veri protagonisti saranno i fenomeni e le loro imprese. Inoltre, analisi, interviste, collegamenti e highlights della giornata di Serie A che riparte dopo la sosta. Occhi puntati sull’attesissimo big match “Juventus-Inter” e sul posticipo “Milan-Bologna” commentati anche da tre grandi campioni come Alessio Tacchinardi, Andrea Ranocchia e Giampaolo Pazzini.