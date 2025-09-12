Donata a Radio 2 la chitarra dell’ultimo concerto di Pino Daniele

Alex Daniele, figlio del bluesman partenopeo, ha consegnato al direttore di Rai Radio 2 Giovanni Alibrandi, la chitarra utilizzata da Pino Daniele durante l’ultimo concerto del 12 dicembre 2014 al Palalottomatica di Roma. Pino Daniele fece costruire lo strumento appositamente per lui da un liutaio di Verona, secondo alcune indicazioni, ben precise, date da lui. Lo strumento, donato a Radio 2, venne usato per la prima volta proprio durante la serata romana, ha ancora le stesse corde originali e ora verrà custodito in una teca in via Asiago 10.

La consegna è avvenuta al culmine dell’emozionante serata evento “Musicante – In viaggio con Pino Daniele” in diretta dalla Sala A di Via Asiago, condotta da Carolina Di Domenico, con la partecipazione di Fiorella Mannoia e il contributo di Giuliano Sangiorgi. Numerosi i giovani musicisti che hanno reinterpretato e cantato brani inediti di Daniele. “Ringrazio Alex Daniele- il commento di Alibrandi- per questo straordinario regalo a Radio 2, ai nostri ascoltatori, a tutta la Rai.

Custodiremo gelosamente ed esporremo questo straordinario cimelio che rappresenta un ponte ideale che unisce generazioni diverse, accomunate da questo potentissimo collante che da sempre è la musica. Ai giovani che hanno suonato non do consigli ma opportunità e Radio 2 quest’anno darà molte opportunità ai giovani talenti per esibirsi e vivere il sogno, perché i sogni non si inseguono ma si vivono”.