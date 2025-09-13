World Meeting on Human Fraternity. Enzo De Fusco: “Fondamentale che tutti siedano al tavolo della fraternità”

“Se dovessi scegliere una parola – ha dichiarato Enzo De Fusco al Tavolo Assemblea dell’Umano in occasione del World Meeting on Human Fraternity – sceglierei relazione, perché attraverso le relazioni le persone costruiscono la fiducia, che rappresenta il presupposto essenziale per prevenire i conflitti. Se dovessi dare un’immagine alla fraternità, penserei invece a una tavola rotonda con sedie occupate e sedie vuote: le sedie occupate sono quelle dei protagonisti, i datori di lavoro, i lavoratori e i corpi intermedi. Le sedie vuote invece appartengono a chi non ha voce. La fraternità ci impone di far sedere al tavolo della relazione anche gli ultimi. Solo così il lavoro può essere davvero umano”. Lo ha dichiarato Enzo De Fusco, presente all'incontro "L'Asseblea dell'umano" tenutosi in Campidoglio in occasione del World Meeting on Human Fraternity.