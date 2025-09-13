Manovra, Casasco: “Priorità FI è sostegno a ceto medio, aumento salari bassi e incentivi a innovazione e ricerca”

“Il ceto medio, fino ad oggi, è stato il più tartassato, ha portato sulle spalle la gran parte del peso fiscale di questi anni dello Stato italiano. Per questo, dallo scorso anno, il cavallo di battaglia di è abbassare le tasse e spingere sugli investimenti. Solo attraverso l’innovazione, con gli investimenti strutturali nei settori più tecnologici a maggior indice di competitività e in ricerca e sviluppo con un credito di imposta al 30%, potrà esserci crescita e il conseguente aumento dei salari. Solamente attraverso la crescita possiamo creare equilibrio sociale insieme a quello economico, che significa garantire istruzione, sanità, benessere sociale e crescita. La proposta, già dallo scorso anno, di Forza Italia, è quella di portare le aliquote Irpef dal 35 al 33 per cento per i redditi fino a 60mila euro l’anno, che significa portare circa 1400 euro in più l’anno nelle tasche degli italiani. Altro nostro obiettivo, come ha ribadito il nostro segretario Antonio Tajani, sono gli interventi sulle retribuzioni attraverso la detassazione di premi di produzione, straordinari, festivi e tredicesime, anche per le pensioni, e sui salari più bassi, quelli da 7,05 a 9 euro l’ora”.

Lo ha detto Maurizio Casasco, deputato e Responsabile nazionale del Dipartimento Economia di Forza Italia, intervenendo ad Azzurra Libertà, la tre giorni dei Giovani di Forza Italia in corso a San Benedetto del Tronto.