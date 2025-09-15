ENEL E FEDERVOLLEY, NASCE UNA PARTNERSHIP SOTTO IL SEGNO DELL’ENERGIA

Enel e la Federazione Italiana Pallavolo annunciano l’avvio di una partnership che promuove i valori dello sport: passione, gioco di squadra, ed energia. La stessa che ha guidato la Nazionale italiana femminile di volley nella storica vittoria del titolo mondiale a distanza di 23 anni dal precedente.

Enel sarà al fianco di FIPAV nelle principali attività federali e durante le più importanti manifestazioni sportive italiane ed internazionali. Attraverso questa collaborazione, il Gruppo rafforza il proprio impegno come partner strategico delle più importanti realtà sportive del Paese.

“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con Enel, un partner importante che condivide con noi valori fondamentali come l’energia, la passione e il gioco di squadra. – il commento del presidente FIPAV Giuseppe Manfredi - Grazie a questo accordo rafforzeremo ulteriormente le attività della Federazione: dalle nazionali azzurre ai progetti giovanili e scolastici, creando nuove opportunità di crescita per tutto il movimento pallavolistico italiano.

Insieme a Enel vogliamo promuovere lo sport come strumento di inclusione e formazione, contribuendo anche allo sviluppo sostenibile del paese.”

Il Direttore Relazioni Esterne di Enel, Nicolò Mardegan, ha dichiarato: “Questa partnership nasce dalla condivisione di valori concreti che si ritrovano anche nello sport: passione, impegno e inclusione. Enel è orgogliosa di affiancare FIPAV, portando la propria energia dove può generare valore. Sostenere la pallavolo significa investire sui territori in cui operiamo e sui giovani, ingredienti chiave per lo sviluppo sociale.”

Il logo e i contenuti Enel saranno presenti su asset fisici e digitali in occasione dei principali eventi sportivi organizzati dalla Federazione, incluse le attività delle Nazionali, gli impegni nel Campionato Europeo e i progetti legati al volley scolastico e territoriale per la crescita dei nuovi talenti.

Sono inoltre previste campagne educative, workshop e momenti di incontro tra atleti e studenti che aiuteranno a valorizzare il ruolo dello sport come veicolo di inclusione e formazione e racconteranno le principali sfide del mondo dell’energia. Enel e FIPAV confermano così il proprio contributo attivo alla crescita del Paese, coniugando l’eccellenza sportiva con l’energia sostenibile ed accessibile a tutti.