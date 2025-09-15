Litokol si aggiudica la menzione d’onore del Compasso d’Oro ADI International Award all’Expo di Osaka

Rubiera (RE) (5 settembre 2025) – ADI – Associazione per il Disegno Industriale ha conferito la Menzione d’Onore del prestigioso Compasso d’Oro ADI International Award a Litokol Microcemento® per la qualità del design, la coerenza con i valori del Premio e la pertinenza al tema “Designing Future Society for Our Lives”, titolo di questa terza edizione ispirata al tema di Expo Osaka 2025.

La cerimonia ufficiale di consegna del Compasso d’Oro International Award si è tenuta oggi 5 settembre 2025 in occasione dell’Esposizione Universale di Osaka 2025, presso l’Auditorium del Padiglione Italia, alla presenza di Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Dimitri S. Kerkentzes, Segretario Generale del Bureau International des Expositions (BIE) e Luciano Galimberti, Presidente di ADI – Associazione per il Disegno Industriale

Grazie all’assegnazione della Menzione d’onore, Litokol Microcemento ® entra a far parte della Collezione Compasso d’Oro ADI, dichiarata dal Ministero della Cultura in data 22 aprile 2004 di “eccezionale interesse artistico e storico”.

Litokol Microcemento è un nuovo materiale composito inventato e sviluppato dai laboratori di ricerca avanzata Litokol Lab per la realizzazione di superfici solide continue ultracompatte dal design unico. La sua esclusiva formula polimero-minerale ispirata dalla natura, materica come la calce, densa come l’argilla, porosa come la terra, conferisce alla superficie hand-crafted un design unico e le massime performance.

Gian Luca Sghedoni, CEO di Litokol, ha sottolineato come design, innovazione e ricerca siano interconnessi: «Ringraziamo l’ADI per questo premio, che rappresenta un motivo di orgoglio per Litokol. Un riconoscimento che va soprattutto al lavoro svolto ai nostri designer e al nostro team di ricerca e sviluppo. È la conferma della qualità dei nostri prodotti, che uniscono tecnologia, performance e design, secondo la migliore tradizione italiana. Litokol Microcemento® è una materia nuova, in attesa di brevetto. Ispirata dalla natura, materica come la calce, densa come l’argilla, porosa come la terra. Fatta a mano per superfici continue minerali dal design unico».

La Menzione d’Onore ricevuta da Sghedoni per Litokol Microcemento ® si aggiunge ai numerosi premi ufficiali ottenuti nel corso della sua carriera, tra i quali il Premio Leonardo Qualità Italia, riconoscimento assegnato in Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano "Per innovazione di qualità dei prodotti e una forte proiezione internazionale" e il Premio EY L'Imprenditore dell'Anno 2008 rilasciato da Ernst & Young, un Premio riservato agli imprenditori che hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell'economia italiana dimostrando intraprendenza, creatività e impegno senza eguali.

Litokol è il punto di riferimento Hi-tech nella fornitura di tecnologie, prodotti e soluzioni di ultima generazione per il settore dei sistemi di posa di piastrelle ceramiche e pietre naturali e nelle superfici continue di design. Un laboratorio di sperimentazione e ricerca avanzata dedicata all'innovazione dove si sviluppano alcuni dei prodotti per la posa di ceramica più innovativi al mondo, supportati dalla scienza e progettati per aiutare gli applicatori Pro a migliorare le loro performance nei cantieri di ogni continente, offrendo loro una sicurezza e un’esperienza sensoriale mai provata prima.

Il Compasso d’Oro International Award è la declinazione globale del più autorevole riconoscimento del design Made in Italy, istituito nel 1954 da un’idea di Gio Ponti. In oltre 70 anni di storia, ha dato origine a una collezione di circa 2.500 pezzi, riconosciuta dal Ministero della Cultura come “bene di eccezionale interesse artistico e storico”.