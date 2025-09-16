GT Race Marbella RGB: La rivoluzione del luxury motoring che conquista l'Europa

Dal garage esclusivo di Puerto Banús alla pista da corsa: come un club privato sta ridefinendo l'esperienza automobilistica di lusso, conquistando appassionati da tutta Europa con una formula vincente che unisce networking, competizione e stile di vita mediterraneo.

Nel cuore pulsante di Puerto Banús, dove il rombo delle supercar si mescola al glamour della Costa del Sol, è nata una rivoluzione silenziosa ma potente. GT Race Marbella RGB non è solo l'ultimo arrivato nel panorama dei club automobilistici di lusso, ma rappresenta una vera e propria evoluzione del concetto stesso di lifestyle automotive.

La storia inizia con una visione ambiziosa: creare uno spazio dove i proprietari di supercar potessero finalmente trovare non solo servizi all'altezza delle loro macchine, ma anche un ambiente dove coltivare relazioni, condividere passioni e vivere esperienze uniche. Quello che è emerso supera ogni aspettativa, diventando rapidamente il punto di riferimento per gli appassionati più esigenti d'Europa.

L'architettura dell'eccellenza

Pablo Hernández, imprenditore e pilota, ha trasformato un semplice garage in quello che oggi è considerato un tempio dell'automobilismo di lusso. La sua azienda Fenix, tra le più prestigiose di Marbella, ha creato un edificio che è molto più di una struttura: è un'esperienza sensoriale dove ogni dettaglio racconta la passione per l'automobile.

Al piano inferiore, il garage riservato ai soci trasforma la custodia delle auto in un'esposizione artistica, dove ogni veicolo è presentato come un'opera d'arte. Al piano principale, gli spazi comuni sono stati progettati per facilitare l'incontro e la collaborazione tra membri di questo esclusivo circolo, creando un ambiente dove networking professionale e amicizia si fondono naturalmente.

"Non volevamo creare un semplice parcheggio di lusso," spiega uno dei soci fondatori italiani. "La nostra visione era di un luogo dove le persone potessero sentirsi a casa, dove le loro auto fossero trattate come gioielli e dove ogni incontro potesse diventare l'inizio di qualcosa di straordinario."

Il completamento del sogno: l'alleanza con RGB Racing

L'evoluzione definitiva è arrivata con la partnership strategica con RGB Racing Team, i campioni della Porsche Sprint Challenge Ibérica 2024. Guidato da Roberto Gómez, ingegnere di fama internazionale e tre volte vincitore di Le Mans con Porsche, il team madrileno ha portato al club la componente che mancava: l'accesso professionale ai circuiti.

"Molti dei nostri soci possiedono macchine dalle prestazioni straordinarie, ma non avevano mai avuto l'opportunità di esplorarne veramente il potenziale," racconta Saud, direttore del club. "RGB Racing ci ha permesso di offrire track days professionali, corsi di guida sportiva e, per i più ambiziosi, l'ingresso nel mondo delle competizioni."

La sinergia è perfetta: da un lato, il lusso e l'eleganza di GT Race Marbella; dall'altro, l'esperienza tecnica e sportiva di RGB Racing. Il risultato è un ecosistema completo che copre ogni aspetto dell'esperienza automobilistica d'élite.

"I nostri soci hanno una passione genuina per l'automobile che si percepisce immediatamente," osserva Daniel, l'altro socio fondatore italiano. "Apprezzano la qualità dei nostri servizi, ma soprattutto l'atmosfera familiare che abbiamo creato. Per molti di loro, che hanno seconde case sulla Costa del Sol, siamo diventati la soluzione ideale per custodire e godersi le loro auto da collezione."

Il club ha sviluppato servizi specifici anche per il mercato italiano, inclusi pacchetti di trasporto specializzato e programmi di manutenzione stagionale. L'apertura di un ufficio di rappresentanza a Dubai, prevista per il 2026, testimonia l'importanza strategica del segmento nei mercati internazionali.

Un modello esportabile

Il successo di GT Race Marbella RGB non è passato inosservato nel panorama europeo del luxury motoring. La formula vincente - che combina servizi premium, networking di qualità e accesso alla competizione - sta diventando un modello di riferimento per club simili in tutta Europa.

Le road trip organizzate dal club, con convogli di supercar che attraversano le strade panoramiche dell'Andalusia, sono diventate eventi leggendari. "Non si tratta solo di guidare insieme," spiega Roberto Gómez. "Questi eventi creano legami che spesso si trasformano in partnership professionali o amicizie durature. È il networking del futuro."

Oltre il presente: la visione futura

Con meno di un anno di attività, GT Race Marbella RGB ha già dimostrato di essere molto più di un trend passeggero. Il club sta pianificando l'espansione con strutture simili in altre location strategiche europee, mantenendo sempre il focus sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

"Il nostro obiettivo non è diventare il più grande, ma rimanere il migliore," conclude uno dei soci . "Ogni nuovo membro deve condividere i nostri valori: passione autentica per l'automobile, rispetto per l'eccellenza e desiderio di costruire relazioni genuine."

In un mondo dove il lusso spesso si riduce all'ostentazione, GT Race Marbella RGB rappresenta un ritorno ai valori autentici: la condivisione della passione, l'apprezzamento per la bellezza meccanica e la gioia di vivere esperienze indimenticabili insieme a persone che condividono gli stessi sogni.

L'eredità di una rivoluzione

Mentre il sole tramonta su Puerto Banús e le luci si accendono sulle supercar parcheggiate nel garage del club, una cosa è chiara: GT Race Marbella RGB ha creato qualcosa di unico nel panorama automobilistico europeo. Non solo un luogo, ma una filosofia. Non solo un servizio, ma un'esperienza di vita.

Per gli appassionati di automobili d'Europa, è nata una nuova destinazione. Per il mondo del luxury motoring, è iniziata una nuova era.

Dove il glamour incontra la velocità, dove il networking diventa amicizia, dove la passione per l'automobile trova finalmente la sua casa perfetta.