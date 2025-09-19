Fashion Week: il servizio taxi sarà regolare

In occasione della prossima Fashion Week milanese, le associazioni sindacali TAM, Unione Artigiani, CLAAI, Satam, ConsulTaxi e i radiotaxi 02 8585 e 02 4040 confermano che il servizio sarà regolare e garantito.

Alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi su possibili disagi non corrispondono al vero:

la categoria taxi milanese, pur consapevole delle criticità legate all’abusivismo e alla presenza di numerosi NCC irregolari sul territorio, ribadisce la propria responsabilità nel garantire la continuità del servizio in un momento di grande rilevanza per la città.

Cogliamo l’occasione per ricordare che le tariffe dei taxi sono stabilite dalla Regione Lombardia e non sono soggette ad algoritmi dinamici.

Durante il presidio spontaneo dei giorni scorsi, infatti, si è verificato un significativo aumento dei prezzi applicati da alcune piattaforme multinazionali, in alcuni casi addirittura triplicati. Un fatto che conferma l’importanza di un servizio pubblico come il taxi, regolato, trasparente e accessibile a tutti i cittadini e ai visitatori.

Le associazioni proseguono il loro impegno nelle sedi istituzionali affinché il Protocollo Antiabusivismo sottoscritto venga reso pienamente operativo, a tutela dei lavoratori e dell’utenza.