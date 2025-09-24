Dolce&Amaro caffè, parte una nuova avventura

Inaugurazione ovviamente frizzante per il Dolce&Amaro caffè e (ora) bistrot di viale Piave 38, venerdì 26 dalle 18: dopo 12 anni dall’apertura e un successo crescente che lo ha portato ad essere un punto di riferimento per Porta Venezia, il locale si trasforma radicalmente, raddoppia gli spazi e si dota di una super cucina per offrire alla clientela una cucina mediterranea di gusto. Bruna e Gaetano, con uno staff ampio e collaudato, accolgono gli ospiti in locali nuovissimi e arredati con ricerca e attenzione ai dettagli, elementi necessari per soddisfare la clientela sofisticata della zona. Insieme ai prodotti eccezionali (su tutti, il mitico caffè) e alla loro simpatia.