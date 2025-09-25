Iria incontra 2025: Voghera la casa delle idee

Iria Incontra è pronta ad aprire le proprie porte per la terza edizione dell’evento che, dal 2023, racconta anche dalla provincia l’Italia del sapere. La rassegna, patrocinata dal Comune di Voghera con il contributo di Fondazione Cariplo, da quest’anno affianca agli incontri letterari anche spettacoli teatrali. Tra gli ospiti figurano Gianluigi Paragone, Davide De Zan, Toni Capuozzo e Sebastiano Zorzi.

«Il valore di Iria Incontra sta nella possibilità di ospitare voci diverse e stimolare un confronto aperto. È questo che rende una città più viva: la capacità di confrontarsi, ascoltare e aprirsi a nuovi stimoli. Ogni appuntamento si rivela come occasione per approfondire un tema diverso e avvicinare il pubblico a nuove prospettive culturali» - dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Voghera Alessandro Menini.

Dopo il successo delle edizioni 2023 e 2024, che hanno visto la partecipazione di figure come Francesco Borgonovo, Francesco Maria Del Vigo, Gian Micalessin, Mario Giordano e Stefano Zecchi, la rassegna prosegue il proprio cammino portando gli appuntamenti anche nella splendida cornice del Teatro Valentino Garavani.

Si comincia il 2 ottobre con lo spettacolo di Gianluigi Paragone, Moderno sarà lei, una riflessione sulla società tra passato e presente. Sempre al teatro, Toni Capuozzo e Sebastiano Zorzi porteranno in scena il 30 novembre Storie di confine, dedicato alla frontiera orientale italiana. Non mancherà lo spazio per lo sport: il 30 ottobre al Museo Storico “Giuseppe Beccari” il giornalista Davide De Zan racconterà, attraverso il suo libro, la storia di Marco Pantani, uno dei più grandi campioni italiani di tutti i tempi. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti. Lo sguardo è già rivolto al 2026, con due nuove date in calendario che verranno annunciate nei prossimi mesi.

Ecco il programma completo:

Giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 21:00 presso Teatro Valentino Garavani, Via Emilia 75 - Spettacolo: Moderno sarà lei con Gianluigi Paragone

Giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 21:00 presso Museo Storico di Voghera "Giuseppe Beccari" - Via Gramsci 1/bis, Voghera - Presentazione del libro Pantani per sempre con l'autore Davide De Zan

Giovedì 20 novembre 2025 alle ore 21:00 presso Teatro Valentino Garavani, Via Emilia 75 - Spettacolo: Storie di confine con Toni Capuozzo e Sebastiano Zorzi

