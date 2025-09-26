MEDIASET PER IL FUTURO: “SIAMO LE NOSTRE EMOZIONI, MA SIAMO ANCHE LE NOSTRE SCELTE”

Dal 28 settembre al 4 ottobre 2025, Mediaset lancia una nuova campagna dedicata all’educazione affettiva, un tema sempre più centrale per la società italiana: “Siamo le nostre emozioni, ma siamo anche le nostre scelte”.

La campagna di sensibilizzazione si articola in tre diversi spot, ciascuno dedicato a un’emozione diversa: gelosia, invidia e rabbia. Un invito a riflettere sull’importanza di saper riconoscere e gestire ciò che proviamo, in modo consapevole.

La campagna, in onda su tutti i canali del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, sulle piattaforme online e in radio, è realizzata in sinergia con la docu-serie Effetto Domino, prodotta da Infinity LAB e disponibile su Mediaset Infinity. L’obiettivo è mostrare come anche le emozioni più difficili possano trasformarsi in preziose alleate, se accolte e vissute con responsabilità.

Mediaset conferma così il proprio impegno all’interno del percorso “Mediaset per il futuro”, scegliendo di sensibilizzare il pubblico su temi di grande rilevanza sociale attraverso una comunicazione integrata e capillare, volta a promuovere una cultura della consapevolezza e del rispetto reciproco.