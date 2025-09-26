TUTTO QUELLO CHE C'è DA SAPERE SULLA NUOVA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO DA LUNEDì SU CANALE 5

l cast del nuovo Grande Fratello di Simona Ventura è chiuso: tutti i concorrenti sono stati scelti e la lista completa è definita, anche se non verrà svelata in un’unica soluzione. Lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5 faranno il loro ingresso nella Casa dodici inquilini – sei uomini e sei donne – tra cui i già annunciati Matteo Azzali, Giulio Carotenuto, Francesca Carrara, Omer Elomari e Anita Mazzotta. Il totale dei partecipanti arriverà fino a 20 concorrenti, con nuovi ingressi previsti nelle settimane successive, a partire dalla seconda puntata del 6 ottobre.



Al fianco della Ventura ci saranno Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Sul fronte della programmazione, per ora - ma poi chissà - non è previsto alcun raddoppio settimanale: il reality vivrà nel prime time del lunedì, nelle strisce quotidiane su Canale 5 e Italia 1 e ovviamente su Mediaset Extra in diretta tutto il giorno. Massima riservatezza, intanto, sull’identità dei “nip” selezionati.