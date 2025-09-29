Milano Fashion Week, l'avvocato Haxhiraj apre in Montenapoleone e porta i brand del lusso a Tirana

Milano non è soltanto il palcoscenico delle passerelle più attese al mondo, ma anche il luogo dove si decidono le prossime strategie globali del business del lusso. Durante la Fashion Week, tra le griffe e i riflettori, ha fatto notizia la presenza dell’Avvocato Egli Haxhiraj, che ha annunciato l’apertura dell’ufficio di rappresentanza della sua società Fare Impresa nella prestigiosa via Montenapoleone. Un segnale forte: il ponte Milano–Tirana si rafforza e il mercato albanese diventa sempre più attrattivo per le grandi firme.

Milano – All’ombra dei flash della Milano Fashion Week, si gioca anche un’altra partita: quella delle strategie economiche che guardano oltreconfine. Tra i protagonisti, l’Avvocato Egli Haxhiraj, che con il brand Fare Impresa ha scelto la centralissima via Montenapoleone per aprire un nuovo ufficio di rappresentanza. Una scelta simbolica, nel cuore del quadrilatero della moda, che ribadisce il legame tra l’eccellenza italiana e le opportunità internazionali.

Se Milano resta il tempio del fashion system, Tirana emerge come terreno fertile per i grandi marchi che cercano nuove piazze in cui investire. La capitale albanese è oggi in pieno fermento: nuovi quartieri, grattacieli residenziali, hotel di lusso e un mercato giovane, sempre più attento alle tendenze globali.

Haxhiraj, avvocato e imprenditore con lunga esperienza nelle operazioni di internazionalizzazione, non nasconde la sua visione: “Tirana non è più soltanto un luogo di produzione o delocalizzazione, ma sta diventando un hub del retail di alta gamma e del lifestyle. I brand italiani possono trovare qui uno spazio privilegiato per crescere e consolidarsi”.

L’apertura in Montenapoleone diventa così il segno di una doppia direzione: da un lato consolidare la presenza a Milano, capitale mondiale della moda, dall’altro accompagnare i Brand verso i Balcani, dove la fiscalità favorevole e la crescente domanda interna rendono il mercato particolarmente appetibile per il lusso.