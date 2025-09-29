L’autunno 2025 conferma il successo di Pressing – Nel cuore dello sport,

Secondo i dati interni (Direzione Marketing Operativo Informazione – Mediaset), le prime tre puntate della nuova stagione hanno registrato ottimi risultati: 14 settembre 2025: share 11,2%, 517.111 spettatori medi, 1,47 milioni di contatti. 21 settembre 2025: share 12,1%, 541.749 spettatori medi, 2,41 milioni di contatti. 28 settembre 2025: share 12,4%, 579.248 spettatori medi, 1,62 milioni di contatti. La media stagionale al 28 settembre si attesta a 11,9% di share e 546.220 spettatori medi per puntata, con oltre 1,8 milioni di contatti e una permanenza media di quasi 23 minuti. Un incremento di 3,3 punti di share e oltre 67mila spettatori medi rispetto all’omologo periodo del 2024. Confronto con la concorrenza Nella fascia di sovrapposizione con La Domenica Sportiva (Rai 2), Pressing risulta leader: il 28 settembre ha totalizzato 12,2% di share e 633.000 spettatori medi contro il 7,6% e 393.000 della trasmissione Rai, con punte anche superiori nelle settimane precedenti (14 e 21 settembre), con distacchi tra i 4 e i 5 punti percentuali. Numeri che confermano come Pressing – Nel cuore dello sport sia diventato il punto di riferimento per l’informazione sportiva in seconda serata, grazie alla conduzione di Alberto Brandi e Monica Bertini e a un format che unisce highlights, analisi e ospiti di peso.