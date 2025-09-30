Corriere dello Sport, presentato il francobollo per i 100 anni: "Una grande storia italiana"

Si è svolta oggi, 30 settembre, a Palazzo Piacentini la cerimonia di presentazione e annullo filatelico del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy, dedicato al Corriere dello Sport in occasione del 100° anniversario della testata. L’evento, presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha visto la partecipazione del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, della consigliera di amministrazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Flavia Scarpellini, e del responsabile della Filatelia di Poste Italiane, Giovanni Machetti. "La nostra è una grande storia italiana - ha detto il direttore, Ivan Zazzaroni -, da oltre 60 anni saldamente nelle mani della famiglia Amodei.

L’editore Roberto Amodei, ha avuto il merito di custodirne la tradizione e accompagnarlo nel futuro. Questo francobollo è un riconoscimento importantissimo per le donne e gli uomini che da 100 anni lavorano a una testata che rappresenta un'eccellenza privata straordinaria".