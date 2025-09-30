ACEA: PERFEZIONATA LA CESSIONE A TERNA DELLA RETE ELETTRICA IN ALTA TENSIONE

ACEA rende noto di aver perfezionato in data odierna, attraverso la controllata Areti (100% ACEA), il closing con Terna per la cessione del 100% del capitale sociale di Rete 2 S.r.l. proprietaria della rete elettrica di Alta Tensione (AT) in esecuzione dell’accordo firmato il 6 novembre 2024.

Gli asset di titolarità di Rete 2 S.r.l. comprendono 73 elettrodotti AT per circa 481 km di rete (linee aeree e in cavo), rete di fibra ottica estesa sulle linee in Alta Tensione incluse nell’accordo, elementi di AT di 3 cabine primarie, ivi compresi i rapporti di lavoro del personale dipendente addetto alla gestione della rete di Alta Tensione afferente l'Area metropolitana di Roma.

Il controvalore totale è pari a 251 milioni di Euro, di cui circa 227 milioni di Euro, salvo aggiustamenti prezzo, corrisposti da Terna in data odierna e circa 24 milioni di Euro relativi al premio, pari al 4% del costo storico rivalutato, che saranno riconosciuti da ARERA successivamente al closing.

Rispetto al corrispettivo definito nell’accordo firmato il 6 novembre 2024, il controvalore dell’operazione riflette l’aggiornamento del valore complessivo degli asset ai fini regolatori (Regulated Asset Base - RAB) oggetto di cessione che, ad oggi, risulta pari a circa 207 milioni di Euro.

L’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, ha commentato: “L’operazione, coerente con la strategia di ACEA delineata dal Piano Industriale 2024-2028, offre l’opportunità di reinvestire i proventi della cessione per migliorare la qualità del servizio di distribuzione elettrica a Roma accelerando la transizione verso una rete più efficiente, resiliente, digitalizzata e sempre più sicura anche attraverso l’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale”.

L’operazione è stata conclusa a seguito dell’adozione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che ha disposto l’inclusione degli asset oggetto di cessione nell’ambito della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale a decorrere dalla data di perfezionamento dell’operazione stessa.