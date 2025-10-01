Georgia Mos, la versione inedita in chiave afro house della leggendaria "Pump The Jam"

L’energia contagiosa e la carica esplosiva di Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia con migliaia di followers, nonché uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica tra le migliori dj al mondo, torna a farci ballare con la sua rivisitazione in chiave afrohouse della leggendaria hit “Pump the Jam””. L’inedita versione firmata da Georgia Mos sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme dal 3 Ottobre per QualaqAs Music, label attenta alle nuove contaminazioni tra elettronica e vocal d’autore.

L’eclettica dj dal carattere cosmopolita e globale che ha saputo conquistare le folle dei palchi più prestigiosi al Mondo grazie allo straordinario carisma delle sue performance torna così con un progetto speciale: una rivisitazione in chiave Afro House del celebre brano “Pump the Jam”.

Con un vocal inedito e personale, Georgia trasporta l’iconica hit anni ’90 in una dimensione più intima, tribale e contemporanea, fondendo atmosfere ipnotiche, groove profondi e suggestioni etniche. Un omaggio alla dance che ha segnato un’epoca, reinterpretata con eleganza e freschezza per i dancefloor di oggi.

“Questo progetto nasce dal desiderio di dare nuova vita a un brano che ha fatto la storia della club culture, mantenendone l’energia ma portandolo nel mio mondo sonoro, quello Afro House che è diventato un po’ il mio marchio di fabbrica”, racconta l’artista.

L’uscita cade in piena stagione di grandi eventi internazionali e arriva in seguito al successo di “Pum Pum”, EMPTY” e “AIN’T NO SUNSHINE, i tre singoli estivi della producer entrati immediatamente nella classifica beatport dance che hanno letteralmente infiammato i club internazionali, confermando la vocazione di Georgia Mos a intrecciare musica, moda e cultura contemporanea.

Conosciuta come una delle migliori dj e producer tra le donne più acclamate della scena contemporanea, Georgia Mos ha raggiunto in parecchi anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l’ha portata nel corso degli anni a collaborazioni di prestigioso internazionale.

Georgia, originaria di Sanremo ma cittadina del mondo e con una cultura “open mind” si appassiona sin dalla tenera età alla musica studiando da ragazzina canto e chitarra classica. L’amore incondizionato per la musica la porta da subito a viaggiare per il mondo, fino a stabilirsi a Londra dove coltiva la sua passione per il Djing e la musica elettronica. Dopo memorabili esibizioni in alcuni tra i più importanti locali come il “Nikki Beach” di Miami, il “1 OAK” di New York, “Vip room” di Cannes e il “Privilege” di Ibiza, solo per citarne alcuni, locali in cui suonare per una donna non è proprio all’ordine del giorno, Georgia ha sdoganato ogni limite con la sola forza della sua musica. Ha partecipato al programma In Italia ll successo arriva con il programma televisivo “TOP DJ” in onda su Italia Uno, come unica concorrente donna. Da lì inizia un importante tour in Europa e in Asia (China, India e Nepal) suonando in alcuni tra i più importanti club, venendo premiata anche come “Best New Comer Djane” nella classifica di Djane Mag mondiale. Negli anni pubblica diversi dischi in collaborazione con producer e artisti internazionali superando milioni di streaming su spotify.