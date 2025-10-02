Let’s talk with Sorrisi in Rosa: evento di prevenzione del tumore al seno in Humanitas

Mercoledì 8 ottobre, alle ore 11, l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas apre le porte a “Let’s talk with Sorrisi In Rosa”, evento gratuito presso l’Auditorium del Centro Congressi di Rozzano (MI), in collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca. Un varietà dal ritmo incalzante che unisce testimonianze di donne guarite o in cura per tumore al seno, il racconto dei progressi della Ricerca, le ultime novità cliniche per il trattamento e la diagnosi di quella che resta la neoplasia più diffusa tra le donne in Italia.

Protagoniste della mattinata, le fondatrici di Sorrisi in Rosa accompagnate da Gerry Scotti, da sempre testimonial del progetto, e dai medici della Breast Unit di Humanitas. Tra gli ospiti, Antonella Sada, Head of Public Affairs, Brand&Communications and Sustainability DHL Express Italy, che supporta incondizionatamente l’evento, e un gruppo di studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Brera che presenteranno l’installazione artistica realizzata ispirandosi alle testimonianze dei Sorrisi in Rosa. Il progetto sarà esposto in tutte le sedi degli ospedali Humanitas.

Sorrisi in Rosa, ideato nove anni fa dalla fotografa Luisa Morniroli e dalla scrittrice Cristina Barberis Negra in collaborazione con i medici delle Breast Unit di Humanitas, mira a sensibilizzare sul tumore al seno attraverso le immagini e testimonianze di donne che hanno affrontato la malattia e il percorso di cura. Ad oggi, 150 pazienti degli ospedali Humanitas di Rozzano, Milano, Bergamo, Torino, Castellanza e Catania hanno aderito al progetto, diventando portavoce e testimonial della campagna.

Il Festival di Sorrisi in Rosa: prevenzione, condivisione e Ricerca

L’evento di ottobre dà il via al Festival di Sorrisi in Rosa. Anima centrale del progetto è da sempre la mostra fotografica, composta da ritratti di donne e racconti, che ogni anno torna con nuove testimonial per vestire gli ospedali Humanitas e i centri Humanitas Medical Care in Lombardia, Piemonte e Sicilia. Foto e racconti di speranza esposti in grande formato lì dove possono fare la differenza, dando coraggio a donne che ricevono la diagnosi di tumore al seno o stanno seguendo un percorso di cura.