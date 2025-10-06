Per il terzo mese consecutivo Pier Silvio Berlusconi è il manager italiano con la migliore reputazione online. A certificarlo è l’Osservatorio Top Manager Reputation, che ogni mese analizza visibilità e autorevolezza digitale dei principali amministratori delegati del Paese.

Dal 2020, la vetta della classifica è stata occupata prevalentemente da manager dei settori finanza, energia e moda: la conferma di Berlusconi al primo posto rappresenta dunque un risultato di rilievo per il mondo dei media.

Un primato che si inserisce in un percorso ormai consolidato: da due anni consecutivi guida il comparto media e da 26 mesi figura stabilmente nella top ten generale. Un riconoscimento che riflette la continuità della sua leadership e il posizionamento di MFE–MediaForEurope, impegnata in un ambizioso progetto industriale di crescita internazionale e di rafforzamento nel mercato italiano ed europeo.