DAL 6 ALL'8 OTTOBRE SI ACCENDONO I RIFLETTORI A LOS ANGELES PER L'ITALIAN COMEDY FESTIVAL -HOLLYWOOD

Hollywood. Sarà una tre giorni dedicata alla nostra commedia ambientata presso il prestigioso Marilyn Monroe Theatre, proprio nel cuore di Hollywood. Il sogno americano si intreccia con il talento italiano, tra cinema, teatro e televisione. Madrina dell’Italian Comedy Festival, sarà Marina Suma, indimenticabile protagonista nel film di Carlo Vanzina “Sapore di mare”. Un'attrice poliedrica che ha iniziato la sua carriera nel 1981 con “Le occasioni di Rosa”, un film che le fece vincere, come protagonista, il Nastro d'Argento e il David di Donatello. Bella elegante, brava e discreta, non è mai apparsa sulle copertine patinate di noti giornali, tra scandali e atteggiamenti sopra le righe.

È sempre stata affidabile e lontana da pettegolezzi e da atteggiamenti che non rispecchiavano la sua vera identità. Insomma, quella che si chiamava una brava ragazza. La sua vita silenziosa, la passa tra Napoli, la sua città del cuore, Roma e l'isola di Linosa, dove trascorre l'estate e costruisce monili definiti dagli esperti molto originali. Della sua vita privata si sa poco. So che non si è mai sposata, ma ha vissuto con Claudio, il suo compagno, una passione, durata 25 anni fino alla tragedia della sua morte. Chi la conosce, racconta che per lei è stato un dolore immenso. Ma Marina ha avuto la forza di ricominciare, di credere nella vita, di tornare al cinema. Le occasioni non le mancano. Infatti, è molto attesa ad Hollywood, perchè è conosciuta ed ammirata anche oltreoceano. E pensare che da giovanissima, voleva fare la hostess. ”Ogni anno rinnoviamo la grande tradizione della nostra commedia, che parte da qui e arriva fino ad Hollywood, dove il talento italiano viene riconosciuto”, spiega il direttore artistico Gianfranco Terrin. Sarà una grande festa!