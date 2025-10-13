“WE BREAST- DALLA CURA AL PRENDERSI CURA” IL 21 OTTOBRE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER IL TUMORE AL SENO

In occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno, quattro Deputate: Simona Loizzo, medico chirurgo (Lega), Annarita Patriarca, (Forza Italia), Ilenia Malavasi e Luana Zanella, (Commissione Parlamentare d'inchiesta sul Femminicidio) pronte a dar battaglia ad una delle neoplasie più comuni tra le donne che se curate in tempo, possono guarire. Promosso dall'Intergruppo Parlamentare, il 21 ottobre la Camera dei deputati ospiterà “We Breast” cuore dell'iniziativa una performance artistica che, attraverso momenti di grandi emozioni, racconterà i passi della malattia.

Nella sala della Lupa il regista Alessandro Sampaoli e l'attrice Roberta Rovelli (protagonista nel film Vermiglio), sono pronti ad affrontare un momento di grande consapevolezza. “Il carcinoma maligno, prima neoplasia femminile che torna al centro del dibattito”, spiega l'Onorevole Loizzo della Lega - con un ponte tra istituzioni, scienza e società civile. Oggi ci sono farmaci innovativi, perseguiremo una nuova forma di vicinanza alle donne, in presenza anche di tutte le associazioni.” Il 21 ottobre nella sala della Lupa, sono attesi Professori specialisti del settore, la Vicepresidente alla Cultura Lucia Bergonzoni e personaggi della politica: “Per migliorare la prevenzione, abbiamo lavorato in gruppo, sostenere le donne è un nostro dovere, ha sottolineato l'Onorevole Malavasi. E ottobre è un mese importante per parlare di prevenzione.

A rendere l’evento unico sarà anche una performance artistica, diretta da Alessandro Sampaoli, che attraverso il linguaggio delle arti visive e performative racconterà le fasi della malattia: dalla diagnosi al percorso di cura, fino alla rinascita. “Il mio personaggio riesce ad affrontare le cure, racconta l'attrice Roberta Rovelli - c'è quasi uno scontro tra me e la malattia. La protagonista vuole uscire dal buio in cui sta vivendo, e in seguito c’è un percorso che porta alla rinascita.” Questo appuntamento sarà dedicato ad una donna: “Si chiama Anna Melania”, annuncia l'Onorevole Loizzo, mamma di cinque figli, che ha fatto una battaglia per la vita. A lei, va il più grande ringraziamento”.