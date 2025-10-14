DRONI: L’ITALIA IN PRIMA LINEA NELLA ROBOTICA MARINA E SUBACQUEA

L’Italia è in prima linea nel settore della robotica marina. Nel nostro Paese, si moltiplicano infatti i progetti di nuovi droni e robot marini e subacquei per le più diverse utilizzazioni civili e militari, che vanno dall’esplorazione dei fondali al monitoraggio dell’inquinamento, dalla manutenzione delle piattaforme offshore al soccorso in mare, dalle attività di sorveglianza e intelligence al controllo delle reti di cavi sottomarini. Un punto di situazione sulle attività italiane in questo settore sarà fatto in occasione di Sea Drone Tech Summit - Digital Conference 2025, seconda edizione della conferenza nazionale sulle ultime novità nel settore della robotica marina, che si svolgerà giovedì 23 ottobre in diretta streaming (dalle ore 10 alle 12:30 circa). Negli anni dispari, questa conferenza online sostituisce il congresso in presenza che si tiene invece a Ostia (Roma) negli anni pari.

Il programma della Digital Conference 2025 vedrà la partecipazione dei principali stakeholder della marine robotics in Italia: interverranno esperti delle istituzioni civili e militari, del mondo dell’università e della ricerca, delle grandi industrie e delle pmi. Attesa la partecipazione di rappresentanti degli uffici del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Marina Militare, CNR, ENEA, ISME, Fincantieri, Sonsub (Saipem) e EdgeLab. Tra l’altro, sono previsti interventi sulle norme e l’iter parlamentare del Ddl sulla Sicurezza delle Attività Subacquee, attualmente di esame alla Camera, e anche sulle attività e le prossime iniziative del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea della Marina Militare a La Spezia. Sarà inoltre presentata in anteprima la 3a edizione della ricerca di PwC Strategy& Italy sul mercato della robotica marina in Italia e nel mondo.

“L’obiettivo della Digital Conference è di riunire la community italiana della robotica marina e di fornire una panoramica aggiornata sullo sviluppo di questo comparto strategico e sulle sue prospettive per il futuro”, spiega Luciano Castro, presidente di Sea Drone Tech Summit. “Negli ultimi anni, l’attenzione per il settore underwater è molto cresciuta a livello internazionale, soprattutto per gli eventi bellici tra Ucraina e Russia, e il nostro Paese può giocare un ruolo di leadership a livello tecnologico e applicativo. In occasione di questa conferenza online, sarà anche annunciato il nostro prossimo congresso nazionale sulla robotica marina, che si svolgerà in presenza nell’autunno 2026 a Ostia, sul mare di Roma”.

Gli eventi di Sea Drone Tech Summit sono promossi dall'associazione lfimedia e organizzati da Mediarkè, in collaborazione con il Municipio Roma X, l’Università Roma Tre (Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica e Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche), l’Interuniversity Center of Integrated Systems for the Marine Environment (ISME) e il Cluster Tecnologico Nazionale Economia del Mare (Cluster BIG). Per partecipare alla diretta streaming sulla piattaforma Zoom, è necessario pre-registrarsi compilando questo modulo: Servizio Antispam ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "mediarkesrl.musvc2.net" https://www.seadrone.it/partecipazione.html. L’evento è gratuito. La registrazione integrale della conferenza sarà successivamente pubblicata sui canali social. Ulteriori informazioni sono disponibili su Servizio Antispam ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "mediarkesrl.musvc2.net" www.seadrone.it.

