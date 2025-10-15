FIEG ha chiesto all’Agcom di aprire un’istruttoria davanti alla Commissione UE contro Google AI Overviews

Gli editori di giornali associati alla FIEG hanno presentato oggi un reclamo formale all’Agcom, nel suo ruolo di Coordinatore nazionale dei Servizi Digitali, contro il servizio “AI Overviews” di Google. Analoga azione, promossa da ENPA, è in corso presso i Coordinatori dei Servizi Digitali di altri Paesi UE, con l’obiettivo comune e condiviso di ottenere dalla Commissione Europea l’apertura di un procedimento ai sensi del DSA (Digital Services Act).

Con l’introduzione di AI Overviews in Italia, e ancor più di recente della sua funzione AI Mode, Google viola alcune disposizioni fondamentali del DSA, con effetti pregiudizievoli sugli utenti, i consumatori e le imprese italiane.

Nella nota tecnica FIEG spiega come Google stia diventando un ‘traffic killer’: Google sta anteponendo le sue risposte AI alle query degli utenti integrandole direttamente nell’elenco dei risultati, senza dover cliccare sulle fonti originali, ossia i siti degli editori. Stiamo parlando di un prodotto che non solo si pone in diretta concorrenza con i contenuti prodotti dalle aziende editoriali ma che determina anche una riduzione della loro visibilità e reperibilità, e quindi dei relativi introiti pubblicitari, minacciando il loro rifinanziamento. Ciò ha gravi conseguenze per la sostenibilità economica e la diversità dei media, con tutti i rischi correlati alla mancanza di trasparenza e al proliferare dei fenomeni di disinformazione nel dibattito democratico.