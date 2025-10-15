IL BEL FILM DI RICCARDO MILANI “LA VITA VA Così", APRE LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Riccardo Milani, regista di grande talento, questa volta ambienta la sua storia in un angolo incontaminato del Sud della Sardegna, per portare sul grande schermo un nuovo e appassionante racconto. Ispirato ad una storia vera, parla di Enfisio, un anziano contadino che nonostante le offerte economiche sempre più alte (fino a 50 milioni di euro) che gli vengono fatte da una multinazionale milanese, rifiuta di vendere la sua casa e le sue terre. Testardo come un mulo, vuole morire nella casa dei suoi genitori e dei suoi avi, e non vedere al loro posto un resort a cinque stelle. Nessuno riesce a convincerlo, ne la figlia (Virginia Raffaele), ne il Vescovo, e tantomeno i concittadini del piccolo paese, che lo pregano di firmare il contratto che darebbe lavoro ai giovani. Intorno a lui ruotano molti personaggi: il potente proprietario immobiliare milanese (Diego Abatantuono), il suo capocantiere di fiducia (Aldo Baglio), il giudice (Geppy Cucciari). È una commedia corale che ci insegna il valore della dignità e l'orgoglio di difendere ciò in cui credi. “Questa storia me l'avevano raccontata circa dieci anni fa”, chiarisce il regista, ho la fortuna di frequentare quelle spiagge sarde dove ancora si respira l'aria dell'onestà e le potenzialità che le persone hanno dentro. Come Enfisio che ha il coraggio di dire no. Dico sempre che faccio i film per le persone che la pensano come me. Infatti, l'idea era di mettere in scena un pezzo d'Italia un po' nascosta dove un pastore difende ciò che ha costruito e amato, ma non è strategia, è istinto, ed è con questo sentimento che riesce a resistere”. Per Diego Abatantuono, un personaggio impegnativo dove sottolinea anche il ruolo della commedia, e lo stato d'animo che produce: “Sì, è la forza del cinema. La vita quotidiana complicata nasce a causa di questo De Niro in miniatura (Enfisio), che continua a battersi. Mi hanno proposto un ruolo che non fa ridere mai, deve tenere duro, crede di essere nel giusto. Unico, resistente, ha un'anima e una figlia, laureata e ambiziosa che caratterialmente non riconosce più”. Sul palco si sente una voce femminile che dice: Diego sei un Figo...è lei, Virginia Raffaele: “Nel film sei un cinico imprenditore, aggiunge – “abbiamo fatto un film in trasferta, lavorando anche con attori “non” attori. La loro ricchezza umana la potevi rubare, anche se non capivo il dialetto e ciò che dicevano, ma è li che ho lasciato un pezzo di cuore. Questo film da un messaggio forte: il coraggio e la dignità di un pastore sardo che si mette contro tutti.” Per Aldo Baglio, “la forza della commedia è anche la denuncia. Non sapevo niente di questa storia, sembrava un'utopia il fatto che un anziano potesse sradicare la potenza e resistere ad un mondo così forte. “Ma, per Abatantuono il dubbio rimane: “Il cinema è fatto di ipotesi, non c'è un posto dove non succede mai nulla. Ricordate il calciatore sardo Gigi Riva? Ha dimostrato che non si può comperare tutto. Con Aldo siamo andati a vedere la partita Cagliari- Genova. Le maglie che indossavano i calciatori erano simili e Aldo alla fine del primo tempo, dopo quaranta minuti, guardava la partita, ma non sapeva quale fosse il Cagliari, assurdo! Comunque, è stato tutto molto interessante, una bella scoperta”. Un consiglio? Andate a vedere questo film (dal 22 ottobre con Medusa e Piper Film), a cui darei 5 stelle, per i valori che trasmette. E, se “La vita va così”, non gettatela via.