Sipcam Oxon aderisce all’iniziativa di CDP Venture Capital, che guida la costituzione di Novagria Ventures: un progetto di sistema per la filiera agroalimentare italiana

Sipcam Oxon aderisce all’iniziativa di CDP Venture Capital, che lancia Novagria Ventures, un progetto di venture building per la filiera agroalimentare, allo scopo di stimolare la nascita di nuove imprese innovative in grado di sostenere l’efficientamento dell’intera catena di valore del mercato. L’iniziativa è stata presentata oggi presso la sede di Le Village by CA Parma, alla presenza delle Istituzioni nazionali e locali e dei vertici di tutti i partner coinvolti.

Attraverso il Fondo Boost Innovation, CDP Venture Capital – di intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – ha favorito la costituzione Novagria Ventures, società di scopo dedicata alla costruzione e al lancio di nuove iniziative imprenditoriali che svilupperanno prodotti o servizi per la digitalizzazione e l’innovazione delle PMI che operano nella filiera agroalimentare.

Con un investimento complessivo di 5,65 milioni di euro, l’obiettivo di Novagria Ventures sarà creare fino a 6 nuove imprese nei prossimi 3 anni, che saranno oggetto di successivi investimenti in equity da parte del Fondo Boost Innovation di CDP Venture Capital per un ammontare fino a circa 25 milioni di euro, che potranno generare un effetto di addizionalità sul mercato con investimenti complessivi fino a circa 45 milioni di euro. Le nuove imprese generate potranno contribuire a colmare i gap di processo e tecnologici delle aziende che operano lungo tutta la filiera, allo scopo di incrementare l’efficienza operativa, la sostenibilità ambientale, la sicurezza degli alimenti e la competitività del comparto a livello globale.

Aderiscono a Novagria Ventures, in qualità di investitori: GELLIFY - innovation factory globale che integra strategia, design e tecnologia, supportando le organizzazioni a implementare nuovi modelli di business, roadmap tecnologiche, strategie digitali e prodotti - che opererà da venture builder partner gestendo la costruzione delle nuove iniziative; Mutti, storica azienda di Parma, leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro che dal 1899, facendo leva sui valori chiave di qualità e tradizione italiana assieme al rispetto per la filiera e il territorio, si dedica esclusivamente al pomodoro 100% italiano; Sipcam Oxon, multinazionale italiana che da 80 anni è attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni per la difesa e la nutrizione delle colture, come agrofarmaci, biostimolanti, biorazionali, fertilizzanti speciali e sementi; Crédit Agricole Italia, parte del Gruppo Crédit Agricole, tra i primi 10 gruppi bancari al mondo presente in 46 paesi fra cui l’Italia, fortemente radicata nei territori di presenza e con una strategia ispirata alla sostenibilità e all’innovazione, che ospiterà la sede operativa della Società presso gli spazi di Le Village by CA Parma. Aderiscono, inoltre, i partner istituzionali: Regione Emilia-Romagna, Clust-ER Agroalimentare, associazione privata di imprese, centri di ricerca, enti di formazione che condividono competenze, idee e risorse per sostenere la competitività territoriale del settore agroalimentare, e Aretè, società di intelligence, previsioni e consulenza strategica specializzata sull’agrifood.

“Dal 1946 - dice Nadia Gagliardini, presidente di Sipcam Oxon (nella foto) - siamo orgogliosi di supportare gli agricoltori con il nostro lavoro, che svolgiamo con competenza, tecnica, passione e indipendenza. Le tecnologie sono una delle chiavi per sostenere il futuro del mondo agricolo e per garantire la sicurezza alimentare globale. Insieme agli altri partner, sosteniamo Novagria Ventures, importante progetto di innovazione e digitalizzazione perché costituisce un’opportunità concreta per trovare soluzioni che rafforzino la competitività della filiera agroalimentare italiana.”

Sipcam Oxon è una multinazionale italiana, privata e indipendente, attiva dal 1946 nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di soluzioni per l'agricoltura, in particolare agrofarmaci, biostimolanti, biorazionali, fertilizzanti speciali, intermedi chimici e sementi. Il Gruppo opera direttamente con filiali in 21 Paesi e distribuisce in oltre 50, con stabilimenti produttivi in Italia (Lodi, Salerano sul Lambro – Lodi – e Mezzana Bigli – Pavia), Spagna, Brasile, Stati Uniti, Cina e Australia. La sede direzionale è a Pero (Milano).

