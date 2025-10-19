Libero logo
Il ministro Lollobrigida domani a Host 2025 Pad. 4, Buyers Lounge, ore 10.30

domenica 19 ottobre 2025
Domani, lunedì 20 ottobre, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, visiterà i padiglioni di Host 2025. Ad accompagnarlo sarà il Vicedirettore Generale di Fiera Milano, Roberto Foresti. La visita rappresenta un’importante occasione di confronto con le istituzioni sul ruolo di Host come piattaforma di innovazione e sviluppo per l’intera filiera agroalimentare. Appuntamento alle ore 10.30 per un punto stampa con il Ministro presso la Buyers Lounge – Padiglione 4, Fiera Milano (Rho).

francesco lollobrigida

