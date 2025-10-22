Libero logo
Biancofiore: "È ingeneroso criticare Sinner, ha portato in alto i colori italiani. Jannik ripensaci"

mercoledì 22 ottobre 2025
“Trovo ingiuste ma soprattutto ingenerose le critiche a Jannik Sinner per aver scelto, spiegandolo con argomentazioni comprensibili, di aver scelto di non partecipare alla Coppa Davis. Il campione della mia terra vi ha già partecipato   vincendola due volte con e per i colori  azzurri. Se per una volta ha deciso di saltare un torneo  perché arriva in un momento che abbiamo visto tutti non essere di perfetta forma ,un momento che interferisce  con il suo recupero   fisico,  per quello che sta donando  all’Italia bisognerebbe  solo abbracciarlo invece che attaccarlo. Le sue scelte legittime di salute non possono autorizzare a muovergli critiche trasversali cosi pesanti e fuori tema sportivo, come sull’appartenenza linguistica. Non è vero che Jannik  parla solo il tedesco, è un sudtirolese di madre lingua tedesca ma italiano al 100% e oltre alla nostra parla anche altre lingue assurgendo ad esempio da seguire di campione completo, per preparazione, valori ed abnegazione. Ce ne vorrebbero tanti altri  di campioni  che interpretano impegno e sport come Sinner e  con le sue caratteristiche di sincerità che a volte possono ritorcersi contro la sua immagine. L’Italia intera dovrebbe gioire per esprimere un ragazzo così sano di principi e privo di sovrastrutture.Poi  è chiaro che io  speri nel mio animo, insieme a tutti gli italiani   che Jannik voglia rivedere la sua decisione, perché forse non gli è chiaro  che senza di lui in campo, per i suoi tifosi- tutti noi, è come se l’Italia mancasse ai  mondiali di calcio”.   Lo dice in una nota la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie

