Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

IlSolitoMute dal 29 settembre al 2 novembre special guest al Lucca Comics & Games

martedì 28 ottobre 2025
IlSolitoMute dal 29 settembre al 2 novembre special guest al Lucca Comics & Games

2' di lettura

Dal 29 ottobre al 2 Novembre, ilSolitoMute al secolo Raffaele Bottone, sarà grande protagonista e conduttore per vivere il meglio dell'intrattenimento e del Gaming & Tech presso il padiglione di Euronics al Lucca Comics & Games con un palinsesto ricco di azione, interviste, talk, quiz e tanti ospiti e sorprese. Durante tutti i giorni della Kermesse ilSolitoMute sarà così tra i principali mattatori del Padiglione di Euronics un grande spazio interattivo e dinamico di 300 mq nel suggestivo scenario del Baluardo Santa Croce in cui videogames, tornei, sfide, giochi, intrattenimento, tecnologia, creatività e molto altro si fonderanno in un’unica incredibile esperienza all’insegna del divertimento e della condivisione.

Tra i principali e più amati e seguiti volti in ambito gaming e tech con migliaia di followers sui social, ilSolitoMute al secolo Raffaele Bottone è content creator esperto di gaming e tech.  Ha preso parte a diversi eventi come conduttore ed è ambassador Ubisoft e content creator per Playstation. i suoi canali TikTok e Instagram sono veri e propri punti di riferimento per gli appassionati del mondo tech. Ha anche fondato e gestisce “Rainbow6ItaCom”, un punto di riferimento per la community italiana di Rainbow Six Siege (gioco sviluppato da Ubisoft) su YouTube, Twitch e Instagram. 

"Tornare al Lucca Comics è sempre una bella emozione. La mia prima edizione è stata esattamente 10 anni fa. Poter vivere questo grande festival da Host e conduttore è un’emozione davvero unica. Il divertimento non mancherà. Dal 29 ottobre al 2 Novembre ogni giorno tanti i talk, le interviste a tema nerd, videogiochi e ancora quiz, molti ospiti e sorprese dove il pubblico sarà sempre grande protagonista in questo vortice bellissimo di energia pura e grande adrenalina a cielo aperto che è Lucca Comics"

Grazie ad un linguaggio chiaro, semplice e vincente Raffaele è riuscito a conquistare l'affetto di innumerevoli seguaci proprio per una modalità di fruizione diretta, vincente che non tralascia mai l'attualità e l'informazione. Numerose sono le sue conduzioni all'interno dei principali palchi di eventi dedicati alla tecnologia e al mondo gaming. La sua attività spazia dalla creazione di contenuti divulgativi, guide tech e unboxing, alla conduzione di eventi di settore, collaborando con alcuni dei marchi più importanti del panorama come Nvidia, PlayStation, Ubisoft, Asus, Euronics, Samsung, Enilive, solo per citarne alcuni.
 

ti potrebbero interessare

482x321

Scuola di Nutrizione Salernitana: innovazione, pratica e formazione d’eccellenza

608x359

100 giorni a Milano Cortina 2026: un nuovo studio individua i cinque fattori vincenti per le candidature ai mega-eventi

1920x1080

Città di Castello celebra Chef Vissani Ambasciatore del Tartufo Bianco Pregiato

3456x2304

IL REGISTA E AUTORE ALBERTO RIZZI DIRETTORE DI GIURIA AL BELIEVE FILM FESTIVAL

Annamaria Piacentini