Pier Silvio Berlusconi: "THIS IS ME HA CELEBRATO CON SUCCESSO I GRANDI TALENTI. UN VIAGGIO PIENO DI EMOZIONI E DI SPETTACOLO"

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset commenta così le serate evento “This Is Me” trasmesse da Canale 5: «Tre serate che raccontano i più grandi talenti: “This Is Me” ha regalato ai telespettatori un viaggio pieno di emozioni e di spettacolo. Un grazie speciale a Maria De Filippi e a tutta la sua squadra. Ancora una volta hanno vinto una sfida complicata: celebrare con passione e sincerità il talento nel mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Il mio ringraziamento va anche a tutti gli ospiti che hanno partecipato con entusiasmo. E un applauso a Silvia, che ha saputo accompagnare ogni racconto con sensibilità, garbo e ironia, trasformando queste serate in un successo molto gradito dal pubblico italiano».