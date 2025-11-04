IL DIRETTORE DEL FILM FESTIVAL BELIEVE ANNUNCIA: LA PROSSIMA EDIZIONE SI FARA’ E SARA’ ANCORA PIU’ RICCA

Verona in festa per l'annuncio che nel 2026 tornerà il Believe Film Festival dedicato ai giovani. Un appuntamento irrinunciabile diretto da Francesco Da Re: “Siamo riusciti ad unire passione e professione - ci racconta il direttore, “tanti i giovani under 24 che si sono dimostrati dei veri professionisti. Mi commuove l'idea di essere stato un po' l'ideatore dei tanti appuntamenti vissuti in un clima di amicizia e di rispetto reciproco.”

Da Re è un uomo che ha una grande personalità, e il talento giusto per far vincere un festival giunto all'ottava edizione. È' anche un uomo che vive di sentimenti, un altruista come pochi, capace di qualsiasi sacrificio per portare avanti le proprie idee: “Non è stato facile, sottolinea: “a volte c'è voluto anche un po' di coraggio per riuscire a mettere in campo tutte le storie scelte. Ne sono arrivate a centinaia, un vero record, mai come quest'anno, e vi assicuro che erano tutte interessanti e originali. Ma quando arrivi a questo, non c'è premio migliore di quello dell'applauso e della riconoscenza. E questi ragazzi li hanno meritati tutti. Siamo stati una grande famiglia, unita e solidale, e continueremo ad esserlo. Abbiamo organizzato al teatro Ristori tre belle serate dove ognuno di loro ha dimostrato di credere in questo progetto. Dalla mattina con le masterclass e le lezioni di cinema, fino alla sera sul palcoscenico, dove ogni momento è stato vissuto con la responsabilità e la forza di chi vuole vincere nella vita.” Alla domanda: nel 2026 si ricomincia?

Francesco Da Re risponde: “Sì, riprenderemo il Believe Film Festival, sperando di poter continuare a regalare non solo sogni, ma anche una grande realtà fatta di cinema e di lavoro. I ragazzi mi vogliono bene, farò di tutto per aiutarli”.