Enel, il gruppo guidato da Flavio Cattaneo è il più trasparente su temi climatici tra 164 aziende globali

Climate Action 100+ (“CA100+”), la più grande iniziativa globale che coinvolge oltre 600 investitori istituzionali su tematiche legate al cambiamento climatico, ha riconosciuto Enel come la migliore tra le 164 società ingaggiate dall’iniziativa a livello mondiale, in termini di allineamento delle informative aziendali al Net Zero Company Benchmark.

Il Net Zero Company Benchmark di CA100+ è un importante riferimento per gli investitori istituzionali che analizza le prestazioni aziendali rispetto a tre obiettivi: riduzione delle emissioni, governance, divulgazione e attuazione dei piani di transizione verso il Net Zero.

Per Enel si tratta di un’ulteriore conferma dell’efficacia delle azioni intraprese dal Gruppo guidato dall'AD Flavio Cattaneo per una transizione energetica giusta, in linea con gli impegni dell’accordo di Parigi e con la strategia di sostenibilità ambientale e finanziaria del Gruppo, che prevede l’azzeramento delle emissioni nette dirette e indirette entro il 2040.