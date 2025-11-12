Mediaset premiata dalla Croce Rossa Italiana con la Medaglia di Benemerenza di 1ª Classe

Si è svolta ieri, 11 novembre, a Roma la cerimonia di consegna della Medaglia di Benemerenza di 1ª Classe conferita dalla Croce Rossa Italiana a Mediaset. Il riconoscimento, disposto motu proprio dal Presidente nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro, premia l’impegno costante e la generosità con cui l’azienda, guidata da Pier Silvio Berlusconi, ha sostenuto nel tempo le attività e i valori umanitari della Croce Rossa.

La consegna è avvenuta nel corso del Charity Gala Dinner dedicato al sostegno dei progetti contro la violenza di genere promossi dall’associazione. La CRI ha sottolineato in particolare il contributo offerto da Mediaset nelle emergenze umanitarie e nelle campagne rivolte ai giovani, agli anziani e alle persone fragili, a testimonianza di un profondo senso di responsabilità sociale.